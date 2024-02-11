台北市木柵區清晨連續發生兩起火警。先是5時許木柵路四段一台三輪車起火燃燒，清晨6時許，和平東路四段號一處騎樓又有5部機車起火，警方調閱監視請帶後發現，竟然是不明男子涉嫌縱火。經查竟是一名正因涉及縱火罪通緝中的盧姓男子涉案，隨後追查盧男行蹤將其逮捕，偵訊後將以刑法公共危險、毀損罪嫌現行犯逮捕，移請台北地方檢察署偵辦。

兩起縱火案發生後，警方立刻調閱影帶，發現兩處現場都出現一名正因縱火罪通緝中的67歲盧姓男子，盧男先在木柵路四段燒毀三輪車後，又衝去和平東路4段二度放火，事後竟徘徊在現場看警消滅火，遭到員警發現後逮捕。

據了解，盧嫌第二次縱火差點引發大禍。當時和平東路四段號一處騎樓停放的整排機車連環燒，現場竄出大火及濃煙。北市消防局獲報後前往搶救，半個小時內將火勢撲滅，幸好並未波及店面及民宅，經過清理火場，現場5台機車燒得只剩骨架，店家招牌也受損。

文山一分局呼籲，隨意縱火焚燒物品可能造成人員傷亡，縱火者亦需面對嚴重的刑事及民事責任，年節期間執法無假期，警方將加強巡守及查緝非法，確保民眾生命及財產安全。