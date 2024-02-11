正值農曆新年，命理專欄「運勢君」分享，射手座、雙子座和巨蟹座的人在春節期間將迎來轉運時機，在感情、事業方面都能順利發展，一定要好好把握機會。

▎射手座

射手座在春節期間會有好運找上門，感情、事業都一帆風順、沒有煩惱，單身者能如願找到合適的意中人，工作也不會遇到難題，業績出色，還能領到比以前多的薪水，並且和同事相處融洽。雖然過去有些事情不太順利，但在春節期間都可以慢慢解決，同時也要保持好的態度繼續目前的工作和生活，不要太過膨脹和怠慢。

▎雙子座

雙子座的優點隨著好運的降臨，能被更多人發現，所以可以遇到很多好的機會，無論在工作或感情上，都能如願在春節期間找到突破口，進而讓生活變得更加多采多姿，尤其是苦惱雙子座許久的感情問題，有機會在今年發展出一段浪漫的關係。

▎巨蟹座

巨蟹座將迎來一段非常順利的時期，在這個月份裡，可以重獲更多學習機會和上升空間，加上之前已經充分提升自己的能力，所以各種機會也能接踵而來，無論是事業上的升職加薪或感情上的桃花盛開，都是屬於巨蟹座的好運，一定要好好把握來之不易的機會。