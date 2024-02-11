今天大年初二回娘家，上午10點40分國道車潮湧現，國1南下湖口服務區至竹北時速只有18公里，國3南下大溪到龍潭時速19公里，呈現紫爆。高公局表示，今日主要塞車路段包括桃園、新竹、彰化和南投，國5也出現北返車潮。

初二回娘家，國1、國3桃園、新竹路段上午已開始塞車。(翻攝自高公局即時路況)

高公局表示，截止今天上午9點，國道全線交通量27.5百萬公里，預估今日交通量135百萬公里，與以往連假相近。北區路況方面，桃園、新竹路況雍塞，中部彰化、南投路段多雍塞，南部、國5路段正常，但國5北向已經出現車速下降，陸續有北返車潮。

高公局預估，今國道有18處易塞路段，包括：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統。

以及國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢系統；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段易塞車。