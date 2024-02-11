桃園市大園區76歲許姓老翁，今日凌晨獨自離開家裡，卻精神恍惚不慎迷路，敲門想向住戶問路，住戶半夜被突如其來的敲門聲嚇醒報警求助，員警到場利用的老翁姓名查出其年籍資料，通知家屬前來接回團圓。

大園分局大園派出所於11日凌晨0時許，接獲民眾報案表示，有人在不停敲打著他們家的大門發出「碰碰碰」的聲響，家人們都被嚇醒非常害怕，也擔心吵到其他鄰居，請警方到場協助。

員警獲報前往查看，發現一名老翁癱坐在門口精神恍惚，原本以為是酒醉路倒案件，但靠近之後卻沒有聞到酒味，老翁疑似受到驚嚇神智不清、語無倫次，在員警的耐心詢問之下，老翁僅能勉強說出自己的姓名，員警便以戶役政系統進行查詢，總算順利查出老翁的住處。

員警原本打算直接護送老翁返家，但到了老翁的戶籍地址，才發現該住處已被徵收成了空屋，員警只好將老翁帶回派出所休息，並提供飲水及泡麵讓他充飢。

警方後續也通知老翁家屬到場接人，家屬並表示父親有失智情形，有時會趁家人不注意時偷跑出門，對於父親失態驚擾住戶的行為感到非常抱歉，同時也感謝警方的熱心協助，讓父親能平安返家。