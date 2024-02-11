網紅胡文英擁有亮眼外型及火辣身材，讓57歲的她有著「凍齡美魔女」封號，她於日前應景曬出拜年影片，只見身穿網狀透視裝，傲人好身材一覽無遺，讓網友看得血脈賁張。

胡文英曬出跟網友拜年影片，只見她說著一口吉祥話﹕「2024龍年新年快樂，龍鳳呈祥，飛龍在天」，接著突然轉換成嬌嗔口吻﹕「元寶送給你，幸福快樂健康都給你啦，HAPPY NEW YEAR」，她強調每年都是誠意滿滿拍攝影片祝福大家，今年依舊不例外，希望藉此影片「龍」化所有人的心，還賣關子表示﹕「影片當然滿足不了你們，性感照片大放送」。

從胡文英附上的照片，只見她身穿紅色套裝，看起來相當喜氣，不過裡頭竟毫不遮掩穿上透視裝，不僅上半身雪白肌膚一覽無遺，傲人北半球更是直接見客，重點部位僅用胸貼遮住，讓網友眼睛狂吃冰淇淋，紛紛留言﹕「新年第一發就給妳了，我是說鼻血」、「當然滿足不了啦！看的到又吃不到，只能幻想而已」、「辣媽新年快樂，穿這樣不但喜慶，也很性感火辣」。

胡文英身穿透視裝跟眾人拜年。（圖／胡文英臉書）

胡文英前陣子到歐洲旅遊，在公共場合穿著性感泳裝留影，沒想到回台後才發現其實是犯法行為，她指出義大利威尼斯有法律禁止在公共場合穿泳裝，曾有女生穿著比基尼在公園曬太陽，結果被開罰250歐元（約8466元新台幣），讓她不忘提醒所有人留意別觸法，但也再次強調﹕「我真的不是故意的，不知者無罪」。