年假開車出遊，遇上塞車可是坐到屁股痛、腳發麻，醫師提醒，這有可能是「梨狀肌症候群」，位於臀部深層臀大肌下方的三角狀肌肉，因久坐久站等重複動作，所導致的疼痛，若休息後都沒有緩解，建議就醫，否則疼痛感可能會從臀部一路直竄到腳底，而出現跛行無力等狀況。

神經外科醫師謝炳賢在臉書粉專PO文指出，很多人在久坐後，會感覺屁股痠痛，甚至腳麻麻的感覺，會誤以為是椎間盤突出所造成的坐骨神經痛，雖然部位及症狀很類似，不過其實很多時候，有可能是因為梨狀肌腫脹發炎，所導致的「梨狀肌症候群」。

謝炳賢指出，梨狀肌是在臀部深層臀大肌下方的三角狀肌肉，左右各一塊，主要幫助髖關節做出外轉動作，並協助穩定骨盆。當梨狀肌因為重複動作或壓迫，例如久坐久站、翹腳、運動傷害等，導致發炎腫脹或緊繃時，壓迫到下方通過的坐骨神經，即會出現屁股痛、腳麻等症狀。

謝炳賢指出，梨狀肌症候群最主要的症狀是是在臀部深處會有明顯痛點，在變化姿勢時會特別疼痛，且症狀大多會出現在單側。而疼痛感也有可能會從臀部延伸至腳底，嚴重時會影響走路，出現跛行無力的狀況。

謝炳賢指出，椎間盤突出所造成的坐骨神經痛，常常會和「梨狀肌症候群」搞混。兩者主要的差異在於，椎間盤突出為椎間盤的髓核擠出而壓迫脊椎神經根；而「梨狀肌症候群」則是肌肉發炎腫脹的壓迫神經，一般不會出現腰痛的症狀。

至於「梨狀肌症候群」如何治療？謝炳賢指出，保守治療的主要目的為緩解梨狀肌的緊繃僵硬，一般會採取消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑，同時搭配復健治療。而較積極的治療則會考慮採取增生療法，幫助周圍組織修復，並強化骨盆的穩定，以達到改善疼痛。

而平日保持良好的姿勢、避免長時間坐姿、注意提重物的正確姿勢、維持適當的體重和進行規律的運動，都有助於「梨狀肌症候群」症狀的改善。