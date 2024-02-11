苗栗縣46歲陳姓女子10日晚間8點多，帶著兒子前往頭份市上公園施放煙火，卻不慎引燃公園內耶誕樹裝置藝術，火勢將整棵耶誕樹燒得精光。警方事後傳喚陳女母子到案說明，11日依公共危險罪嫌函送法辦。
頭份市公所去年耶誕節在上公園設置的耶誕樹裝飾藝術，不料昨天晚上卻被人發現，突然間起火燃燒，也因火勢延燒快速，耶誕樹整棵被燒到只剩下骨架，民眾連忙報案，消防人員到場撲滅火勢，所幸未釀成人員傷亡。
頭份警分局獲報後，調閱周邊監視器，發現陳女提著一大袋的爆竹走進公園，接著點燃施放煙火，卻不慎點燃耶誕樹，當下陳女等人還上前查看，未料，火勢蔓延迅速，嚇得他們拔腿就跑。
最後則由熱心民眾協助報案，消防人員到場將火勢撲滅，警方則漏夜調查，循線找到陳女。陳女則供稱自己是帶兒子去放爆竹，另名小孩是陪同一起走到公園觀看，沒有燃放鞭炮。警詢後全案將依公共危險罪嫌函送法辦。
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