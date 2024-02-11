初一走春拜廟，一名獨居在桃園市平鎮區金星里的7旬蕭姓老婦，10日午後趁著雨歇特地前往住家附近的土地公廟參香祈福，沒想到結束後疑似失智症發作，竟忘了回家的路，幸好遇上熱心的民眾及巡邏員警協助，才讓老婦能在年節回家團圓。

平鎮派出所副所長丁彥方表示，農曆春節期間北部天氣冷颼颼，一名患有輕微失智且獨居的蕭姓老婦，10日午後想趁著兒孫返家過節前前往住家附近的土地公廟參香為她們祈福，沒想到結束後，卻疑似失智症發作，竟忘了回家的路，提著大包供品在街上漫無目地的遊走，著實危險，路人見狀也趕緊報警協助。

警員林思翰及紀辰翰接獲通報前往察看，因當時寒風刺骨，外頭體感溫度僅12度，老婦人被凍的直發抖，且老婦人因為緊張，不只名字說不出來，連其他住址也無法清楚提供，只能用手指著住家方向，員警見婦人步履蹣跚，研判婦人應該無法離家太遠，於是請婦人描述住家附近有什麼明顯特徵，就這樣員警帶著婦人尋找，並沿路詢問民眾有無見過該名老婦。

總算皇天不負苦心人，約30分鐘後，員警遇到正在尋找老婦人的鄰居，交談後才發現原來老婦人的子女都在外地工作，平時只有老婦人獨居在此，並由鄰居協助照料，所幸這次老婦人外出拜廟迷途能夠遇到熱心的民眾及員警協助，才能讓她平安返家過年。