過年總不了大吃大喝，但對缺牙的人，總是不方便，該植牙還是裝活動假牙才好，讓許多人猶豫不決，對此，牙醫師表示，要視患者期待與狀況，若期待功能較強，建議選擇植牙，若是期待恢復快、清潔方便，則建議選擇活動式假牙。

牙醫師葉昭孝在臉書粉專PO文指出，後牙在咀嚼上扮演非常重要的角色，咬合功能是否正常，也會影響到腸胃消化，進而影響身體的健康，無論是選擇植牙還是活動式假牙，都需先經過一系列的評估，包含身體狀況與牙周健康，與患者討論時，他會依據不同的經濟條件、患者及家屬期待，提出不同的建議。

■植牙：如果是期待功能性較強的患者，優先推薦選擇植牙。它的咀嚼效果和真牙類似，且有助於保持齒槽骨結構，降低骨質流失的機率。除此之外，植牙的外觀比起活動假牙，光澤與顏色都比擬真牙。

⠀

■活動假牙：如果是希望可以快速恢復的患者，推薦選擇活動假牙。因為它製作時間短，恢復更快，且經濟負擔較小。而活動假牙的優點則是可取下清洗，清潔相對簡單，如果活動假牙出問題，也較容易進行調整或更換。

葉昭孝指，整體而言，後牙缺牙他通常優先推薦選擇功能性強的植牙，但還是要根據每個人情況去做客製化調整，例如有慢性疾病控制不良，或做過頭頸部放射線治療的患者，就不太建議植牙。