過年放鞭炮是兩岸慶祝的習俗與傳統，但也造成不少意外事件發生。大陸貴州省一戶李姓人家，除夕上午祭祖完後，家人便忙著放鞭炮慶祝新年，未料負責放炮的李姓男子，竟然分不清正反面，點燃後大量沖天炮竟直接正對房屋大門往屋內狂射，造成全家人當場嚇呆，不少家具因此毀損。李男的女兒也嘆道，大概會讓媽媽念3天。

根據陸媒報導，李家在除夕當天上午完成祭拜儀式後，便依循傳統鳴放煙火沖天砲，但李家男主人搞不清老婆購買回來的煙火正反面，變與兒子與女兒研究，卻也無法分清楚，半天，父親二話不說快速的放好鞭炮後點火。

未料沖天炮卻放錯方向，直接朝著住宅大門內「瘋狂射擊」，全家人嚇得躲到一旁，眼見屋裡家具已經起火，李男才急忙地想辦法躲著鞭炮靠近救援。

李男女兒無奈表示，不少家具因此毀損，就連廚房的櫥櫃也在鞭炮的爆炸中遭殃，雖然整起事件並沒有造成任何人員受傷，但「爸爸這件事情，至少會被我媽唸叨三天」。