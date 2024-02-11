日本前桌球球后福原愛與台灣桌球好手江宏傑於2021年離婚後，雙方的官司雖江宏傑雖判勝訴，但至今福原受仍不理，導至福原愛在台、日兩地形象一落千丈，便將事業重心轉向大陸。昨10是大年初一，迎來龍年第一天，她也拍抖音及小紅書全程中文向粉絲拜年，挽救人氣。

福原愛生肖屬龍，迎來她的本命年並向粉絲拜年，她10日新分享的抖音影片：「春風大地，龍年行大吉，新春添喜氣，萬事更如意，願大家龍年事業有財氣、生活有福氣、日子有和氣、快樂有生氣、天天有財氣、龍年更大吉，新年快樂。」

同時她也不忘在小紅書拜年「新春之際，我在這裡給大家拜年了！2024年大家新年快樂，龍年吉祥，萬事如意，龍年旺氣滿滿，好運連連，幸福安康！」

而她拜年的吉祥話，引來不網友留言也向她祝賀，但有網友聽到她發音，則直呼「直接說東北話吧，不用非得說並通話」、「口音不對啊」、「聽到我都懷疑人生了！」，但也有網友不買單，問她官司狀況。