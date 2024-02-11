賴清德由苗栗縣長鍾東錦等人陪同。（李京昇攝）

民進黨總統當選人賴清德過年拜廟行程滿檔，11日大年初二早上9點多前往苗栗縣通霄鎮拱天宮參香，並在早上將近10點多時，現場發贈福袋給民眾。賴清德簡單發言，感謝民眾支持，讓他當選總統。

賴清德今天大年初二首站到苗栗，一早9點多前往拱天宮參香，由苗栗縣長鍾東錦、縣議員許櫻萍、徐筱菁、翁杰、陳春暖、羅貴興、曾玟學、陳品安、邱毓興、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富等人陪同。

鍾東錦先開始致詞，鍾東錦說，賴清德初二就到苗栗參香發福袋，是苗栗鄉親的福氣，也讓他感到安心，他替縣民向總統說聲謝謝，並祝福新年快樂，而苗栗需要中央更多資源、更多關愛的眼神，希望未來能夠得到中央更多幫忙。

賴清德表示，今天來拱天宮參香祈福，同時感謝天上聖母保佑，讓這次選戰圓滿順利，也感謝苗栗鄉親鼎力支持，讓他當選總統，所以特別用過年期間來向大家拜年，祝福大家身體健康、事業成功、家庭圓滿。賴清德簡單致詞之後，隨即開始發放福袋，接著前往下個行程。