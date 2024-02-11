LINE推出無聲訊息功能，半夜傳訊息時不會發出提醒吵到對方，但一名男網友與心儀的妹子聊天，發現妹子不管什麼時候都傳給他無聲訊息，想問是什麼意思？對此，一票人認為是「怕被秒回，不是很想聊天」，還有不少網友驚呼，原來LINE有這麼好用的功能。

這名男網友日前在Dcard透露，如果與心儀的妹子在LINE上聊天，不過對方都用「無聲訊息功能」回話，導致他常常漏看訊息，不懂妹子這樣做是什麼意思？

貼文PO出掀起網友熱議，紛紛留言：「如果是不合適的時間，就是怕打擾吵醒別人；若是在聊天的當下的情形，意思是不想要對方秒看到秒回，想結束聊天」、「怕你秒回，不是很想聊」、「怕讓對方覺得自己好煩」、「1.習慣，2.太晚怕吵到你，我有個朋友過12點都會改傳無聲，殊不知我3點才睡」。

還有不少網友是第一次知道LINE可以傳送「無聲訊息」，「我震驚，竟然這種東西」、「iPhone才有嗎？」若想開啟LINE「無聲訊息功能」，進入LINE App後按「設定」→「LINE Labs」→開啟「無聲訊息」，就可以在不發出提醒的狀態下傳送訊息，開啟此設定後，長按對話框旁的傳送鍵，即可選無聲傳送訊息。