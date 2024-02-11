情人節即將到來，高雄市長陳其邁11日公布黃色小鴨驚喜彩蛋，位於珊瑚礁群前的小鴨預計情人節當天下午1時30分遊港耍浪漫，觀光局並同步公開高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場、鯨魚堤岸及音浪塔等6個最佳拍攝小鴨遊港地點。歡迎民眾到現場或透過社群平台直播一同見證珍貴又幸福的畫面。

陳其邁表示，為了迎接西洋情人節到來，高雄獨步全球，首創「黃色小鴨遊港趣」，由小鴨帶領全國民眾一同觀賞高雄港美景。高市府及工作團隊特別加固小鴨浮台的設計，讓小鴨可以漫遊高雄港灣、穿梭於高雄重大地標地景與公共建設，見證高雄10年來城市轉型豐碩的蛻變成果，同時也創下黃色小鴨動態展覽、小鴨遊港的創舉。

陳其邁指出，此次2024高雄燈會「Kaohsiung wonderland 冬日遊樂園」在大年初五的情人節，不只要讓小鴨漫遊高雄愛河灣，更要創造2隻小鴨相親相愛、團聚 KISS的畫面，祝福有情人永浴愛河、終成眷屬。

高市府觀光局長高閔琳表示，黃色小鴨超萌魅力無法擋，從1月27日開幕至今，已吸引超過400萬遊客參觀，也創下可觀的「小鴨經濟」觀光產值。為讓民眾有不一樣的情人節、在高雄留下深刻的記憶，觀光局不僅特別規畫全球首創的小鴨遊港與2隻小鴨團聚親吻的珍貴畫面。

高閔琳說明，黃色小鴨將於 02／14 當天下午1點30分，從18號碼頭（高雄港旅運中心旁）出發漫遊，遊港路線將行經高雄展覽館，返回至碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場，最後回到愛河灣，並與高雄流行音樂中心音浪塔前的小鴨會合，與現場民眾一同歡度情人節。