法國精品巨頭愛馬仕（Hermes）9日表示，2023年獲利創紀錄，將對全球2.2萬名員工發放4000歐元（約新台幣13.5萬元）獎金，不過獲利超乎預期後，愛馬仕宣布今（2024）年將再漲價8-9％。

愛馬仕（Hermes）2023年業績亮眼。

綜合路透社等外媒報導，愛馬仕9日發布財報，宣布2023年獲利超乎預期，達43億歐元（約新台幣1454.6億元），較2022年成長28％，營收成長16％，達134億歐元（約新台幣4533億元）。

愛馬仕執行長杜馬（Axel Dumas）表示，愛馬仕2023年在所有業務、地區都有優異表現。

愛馬仕也宣布將根據「分享成果」的公司政策，對全球2.2萬名員工發放4000歐元獎金，除此之外，也計畫將每股13歐元（約新台幣440元）股利調漲至15歐元（約新台幣507元）。

財報公布後，9日愛馬仕股價在早盤交易中上漲4％，來到2168歐元。

愛馬仕表示，去年在日本及其餘亞太地區的銷售額分別上漲14.5％及12.9％，日本與亞太區域是愛馬仕的最大市場，總銷售額達75億歐元，愛馬仕去年也在中國開設第33家櫃點。

除了亞洲地區，愛馬仕去年在歐洲的銷售額也成長19％，來到30億歐元，在美洲成長17.1％，來到25億歐元。

事實上愛馬仕去年初也對全球1.97萬名員工發放4000歐元獎金。

不過才宣布獲利超乎預期，杜馬同日也宣布，今年將再漲價8-9％，愛馬仕去年漲價幅度為7％。