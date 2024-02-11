遊客表示傳藝園區燈籠佈置富有濃濃年味，百尺長的飛龍更是搶眼有特色，迎接龍年超應景。（全聯善美的文化藝術基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

昨日大年初一宜蘭天氣涼爽無雨，逾一萬五千人到宜蘭傳藝園區走春，今（11日）大年初二晴空萬里，園區人氣更是強強滾，上午開園一小時即破千人入園，不少民眾把握縣民回娘家的機會，帶著親朋好友入園遊玩，也有遊客表示園區燈籠佈置富有濃濃年味，百尺長的飛龍更是搶眼有特色，迎接龍年超應景。

全聯善美的文化藝術基金會表示，春節期間一連串熱鬧的踩街遊行及舞龍鼓陣演出，不僅讓大小朋友們目不轉睛、掌聲連連；新春限定「轉運市集」還有占卜、迷你砌磚體驗、三星銀柳花藝、寵物零食、法廚手工果醬、雞蛋糕等各式攤位，一次滿足全家人的吃喝玩樂。

遊客表示傳藝園區燈籠佈置富有濃濃年味，百尺長的飛龍更是搶眼有特色，迎接龍年超應景。（全聯善美的文化藝術基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

上午開園一小時即破千人入園，不少民眾把握縣民回娘家的機會，帶著親朋好友入園遊玩。（全聯善美的文化藝術基金會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

此外，消費滿額憑發票參加「龍來擲好運」擲骰子遊戲，還有機會成為霸主把iphone15帶回家，參與民眾直呼刺激又懷舊有趣，試完手氣還能到傳藝文昌祠點燈祈福，走春拜拜拍美照一次完成。

善美的基金會指出，親子最愛的傳藝吉祥物毛筆頭，特別在初一至初三快閃帶動唱跳，同時也向民眾拜年報喜發糖果，祝福大家好運龍龍來，全家人都能在傳藝留下美好時光、幸福一整年。