網紅郭鬼鬼以傲人上圍和甜美臉蛋走紅，被網友封為「雪乳戰神」，她於昨(10日)大年初一曬出親媽的照片，逆天容貌讓網友震驚不已，紛紛直呼﹕「根本就是姐姐啊」。

郭鬼鬼在Instagram曬出照片，接著附文寫下﹕「初一吃素，我娘來拜年有什麼想說的話，樓下告訴她喔」，只見媽媽盤起頭髮，穿著藍灰白色調的傳統日本和服，襯托出典雅氣質，雖然帶著口罩，僅露出鼻樑以上部位，並未以全面貌示人，不過從眉宇之間看得出來相當年輕，而且顏值似乎相當高，完全看不出來已經是個媽媽。

照片曝光後，吸引上千網友按讚，紛紛留言﹕「阿鬼慘了，競爭者出現，明日頭條，郭鬼鬼退隱江湖，接班人出現」、「這是媽媽還是姐姐呀」、「這姊姊貴庚呀，不科學呀」、「不要騙哦，這是姐姐吧」、「天啊！她說這個是她老娘？！你們信嗎？這個根本就是她老姊啊」、「可以邀請鬼媽來我的派對嗎」、「已被媽咪圈粉，再多的讚美也無法形容的美」、「也太扯了 ，請問阿姨缺朋友嗎」、「突然覺得姐弟戀好像也不錯」。

郭鬼鬼去年底就曾曬出媽媽的照片，她也公開媽媽過往的「豐功偉業」，例如﹕「曾因參加女兒校慶造成交通阻塞2小時」、「畢業典禮被女兒同班男同學告白的」，接著透露媽媽處於單身階段，喊話想認識的網友多加努力。