30歲男子玉山墜谷身亡，搜救隊尋獲出動直升機救援。

玉山初一傳憾事！30歲徐姓男子等4人日前挑戰玉山「南二段」，不料在玉山風口（地名）下切八通關路段時，不慎摔落深谷身亡；南投縣消防局救難人員11日上午10時47分找罹難的徐男，預計出動直升機將徐男及3名山友吊掛運送下山。

據了解，墜谷罹難的徐姓男子擔任此行領隊，與3名友人組成登山隊伍，日前從玉山國家公園塔塔加登山口入山攀登南二段，預計15日從台東縣向陽下山。不料，在玉山風口（地名）下切八通關路段時，不慎摔落深谷身亡。

南投縣消防局11日表示，救援人員上午10時47分回報接觸到罹難者，現場空曠，無障礙物，天氣晴；上午11時出動直升機702自清泉崗起飛，約11時30分到目標區，並在同富停機坪降落，將徐男及3名山友一併執行吊掛運送下山。

南投縣消防局10日16時42分獲報，稱玉山風口（地名）有男子墜落3、400公尺深的山谷，已確定罹難。南投縣消防局評估意外現場冰天雪地，加上天色逐漸昏暗，基於安全考量，11日清晨出動搜救人員上山救援。