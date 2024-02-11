副總統、下屆總統當選人賴清德11日上午到新竹市香山財神廟參香。（陳育賢攝）

副總統、下屆總統當選人賴清德11日上午，在大年初二回娘家的日子特別到新竹市香山財神廟參香並發送限量1元福袋，雖然今天上午氣溫仍只有10幾度，但豔陽高照終於回暖，現場湧入上千民眾排隊搶先索取賴清德上任總統前、也是副總統任內最後1個過年福袋，相當熱鬧。

副總統、下屆總統當選人賴清德11日上午到新竹市香山財神廟參香並發送限量1元福袋，現場湧入上千民眾爭相索取。（陳育賢攝）

賴清德大年初二的「賴桑新春參拜」、發送1元福袋行程來到桃竹苗地區，上午9點先到苗栗縣通霄白沙屯拱天宮，隨後到新竹市香山財神廟，緊接著至新竹縣竹北市的楊柳堂，下午則有湖口三元宮、桃園市平鎮區的平鎮義民廟以及桃園區的景福宮，全程上午9點至傍晚5點，幾乎是馬不停蹄，連趕6座廟宇。

賴清德上午10點30分於在地的民進黨立院黨團總召柯建銘以、民進黨市黨部主委陳建名、副市長邱臣遠、所有黨籍市議員以及本屆立委候選人林志潔的陪同下前來參香。而現場有民眾為搶得賴清德福袋的「頭香」，今天凌晨5點就來到現場排隊，而在開始發送福袋時，人龍隊伍則是已長達百餘公尺。

賴清德表示，感謝新竹市的父老、鄉親，對於他的支持，也對於民進黨立委候選人林志潔的支持，他要利用新春來拜年發福袋的時候，一併再跟大家表示感謝，同時也祈求五路財神能夠保佑國泰平安、風調雨順、百業興隆，各行各業都能平安順利賺大錢，龍年行大運。