全球手機品牌最新排名出爐，根據研調機構TechInsights發布的報告，2023年第四季度蘋果以22.6%的市占居首位，該份榜單另一大亮點是大陸手機品牌傳音（Transsion）首度攻占第四名，OPPO則退居至第六名。

TechInsights報告顯示，蘋果全球智慧手機出貨量7180萬支、年成長1%，市占率22.6%，與該機構預測相符。三星則排名第二，手機出貨量為5310萬支、年減8.9%。

全球手機品牌市占排行如下：蘋果（22.6%）、三星（16.8%）、小米（12.8%）、傳音（9.1%）、vivo（7.6%）。

值得一提的是，傳音手機出貨量年增長率高達64.9%，一舉攻上市占排行第四名，該品牌持續深耕非洲等新興市場，有「非洲手機之王」稱號，其大力主推低於100美元價格的機款受到青睞。

總結來說，去年第四季度全球智慧型手機出貨量3.17億支，年增率達7.1%，結束了過去連續九個季度的低迷態勢。