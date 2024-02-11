民眾爭相合影留念。（民眾提供／李京昇苗栗傳真)

前總統馬英九循過去往例，11日大年初二前往苗栗縣通霄鎮楓樹里馬家庄，與在地宗親一起祭祖，並發送福袋，馬英九也強調慎終追遠，是中華文化中非常重要的一部分。

馬英九從法務部長任內，每年大年初二都會到馬家庄祭祖，今年已是第27年，除2018年取消外，一直保持這項傳統。

民眾排隊等候馬英九。（民眾提供／李京昇苗栗傳真)

馬英九今天依照往例前往，與宗親一起祭祖並發放福袋，宗親與現場民眾約5、60人，其人氣不減，有不少新竹、台中的民眾特定前來，就為一睹馬英九風采。

馬英九除祝福在場人士，並細數馬家血脈歷史淵源，同時提及他去年到對岸祭祖時，全程以道地的湖南話致詞，在大陸還有播出，有1.2億人次觀賞。

馬英九表示，大家都覺得很奇怪，為什麼他的湖南話這麼流利，而這是因為他從小就講，湖南話是他的母語。

馬英九說，華人強調慎終追遠而民德歸厚矣，是中華文化中非常重要的一部分，所以那次返鄉祭祖之行，他覺得很有意義，而馬家庄則是他台灣的家鄉，他以後也會年年來。