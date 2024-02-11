非常有可能代表共和黨出征、甚至再次入主白宮的美國前總統川普，10日在造勢活動上表示，他曾與一名北約盟國總統對話，明白告知對方，盟友們應該繳納北約共同防禦費用，若不繳費，如果俄羅斯攻打北約國，他不僅不會出手相救，甚至會「鼓勵」俄羅斯為所欲為，一席話遭白宮痛批「精神錯亂」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）報導，川普10日在南卡羅來納州康威（Conway）的一場造勢活動上表示，擔任總統期間他曾與一名北約（NATO）大國總統對話，他在談話中強調美國不會防衛任何「欠款」的盟國。

美國前總統川普10日在南卡羅來納州的造勢活動上表示，會鼓勵俄羅斯對不支付北約防禦經費的北約盟國為所欲為。

這名總統詢問川普，如果盟國不支付防禦費用，當遭到俄羅斯攻擊時，「你會保護我們嗎？」

川普回應這名總統：「你不付錢，你要欠款嗎？不，那我不會保護你，事實上，我還會鼓勵他們為所欲為。你必須付錢，你必須支付你的帳單。」

川普一席話讓《衛報》下了斗大標題：川普說會鼓勵俄羅斯攻打不支付帳單的北約國。

白宮周六稍晚痛批川普的發言「駭人聽聞」、「精神錯亂」。白宮發言人貝茨（Andrew Bates）表示：「鼓勵兇殘政權入侵我們最親密的盟友令人震驚且精神錯亂，危及美國國家安全、全球穩定以及美國自身經濟。」

北約的核心是共同防禦，也就是一會員國被攻擊時，等同於攻擊整個聯盟的所有國家。川普長久以來抱怨和美國相比，其他北約會員國支付的防禦經費不足，並威脅退出北約，10日的發言是他至今最明確的表態，一旦再度勝選，若俄羅斯攻打北約盟國，他將不會防禦盟友。

不過CNN指出，川普對北約運作方式的理解並不正確，北約的目標確實是希望會員國至少提撥國內生產毛額（GDP）的2％用於北約國防，至今多數會員國都沒達標，但這個數字只是指引方針，不具約束力，更沒有所謂的「帳單」問題。