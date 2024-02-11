非常有可能代表共和黨出征、甚至再次入主白宮的美國前總統川普，10日在造勢活動上表示，他曾與一名北約盟國總統對話，明白告知對方，盟友們應該繳納北約共同防禦費用，若不繳費，如果俄羅斯攻打北約國，他不僅不會出手相救，甚至會「鼓勵」俄羅斯為所欲為，一席話遭白宮痛批「精神錯亂」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）報導，川普10日在南卡羅來納州康威（Conway）的一場造勢活動上表示，擔任總統期間他曾與一名北約（NATO）大國總統對話，他在談話中強調美國不會防衛任何「欠款」的盟國。

美國前總統川普10日在南卡羅來納州的造勢活動上表示，會鼓勵俄羅斯對不支付北約防禦經費的北約盟國為所欲為。

這名總統詢問川普，如果盟國不支付防禦費用，當遭到俄羅斯攻擊時，「你會保護我們嗎？」

川普回應這名總統：「你不付錢，你要欠款嗎？不，那我不會保護你，事實上，我還會鼓勵他們為所欲為。你必須付錢，你必須支付你的帳單。」

川普一席話讓《衛報》下了斗大標題：川普說會鼓勵俄羅斯攻打不支付帳單的北約國。

白宮周六稍晚痛批川普的發言「駭人聽聞」、「精神錯亂」。白宮發言人貝茨（Andrew Bates）表示：「鼓勵兇殘政權入侵我們最親密的盟友令人震驚且精神錯亂，危及美國國家安全、全球穩定以及美國自身經濟。」

北約的核心是共同防禦，也就是一會員國被攻擊時，等同於攻擊整個聯盟的所有國家。川普長久以來抱怨和美國相比，其他北約會員國支付的防禦經費不足，並威脅退出北約，10日的發言是他至今最明確的表態，一旦再度勝選，若俄羅斯攻打北約盟國，他將不會防禦盟友。

不過CNN指出，川普對北約運作方式的理解並不正確，北約的目標確實是希望會員國至少提撥國內生產毛額（GDP）的2％用於北約國防，至今多數會員國都沒達標，但這個數字只是指引方針，不具約束力，更沒有所謂的「帳單」問題。

文章來源：Trump says he would encourage Russia to ‘do whatever the hell they want’ to any NATO country that doesn’t pay enough
文章來源：Donald Trump says he would encourage Russia to attack Nato countries who don’t pay ‘bills’
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