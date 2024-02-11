10日是大年初一，桃園市中壢分局警方強化為民服務不停歇，中壢派出所於當日12時許接獲熱心民眾報案，說有一名86歲的黃姓老太太疑似失智症發作，警方到場透過她拐杖上的名字順利聯絡家人接回。

中壢派出所警員張智翔及潘芳瑜接獲派案後，因天氣寒冷擔心黃婦受凍，便迅速趕到現場，這位報案的熱心小姐說，她看到這位老太太在人行道上走過來又走過去，感覺應該是需要幫助，就上前詢問，發現老太太對自己要去哪裡，家住哪裡都記不得，覺得應該是失智症發作就趕快報警。

張、潘2員也耐心溫柔的用各種方式詢問黃婦，但怎麼嘗試都她無法想起自己的身分資訊，決定先帶她回派出所以免受寒，正一籌莫展之際，警方突然發現拐杖上有字，雖然只有2個字，但很可能就是名字，果然在警政系統的幫助下順利確認她的身分，也順利聯絡到家屬前來接回。

家屬說，黃婦確實有很輕微的失智症狀，平時精神和身體狀況都很好，不過家人們以防萬一，都會在她的物品上貼上她的名字，沒想到真的派上用場，之後會做更詳細的身分資訊標籤，也非常感謝警方的協助。

中壢分局表示，警方「指紋建檔」和區公所「愛的手鍊」都能有效讓失智症患者找到回家的路，也建議若家中有失智症患者或長者，可以將個人資訊、聯絡方式縫製於衣袖，因為失智症狀具有突發性，所以多一道保障，就多一條能安全回家的路。