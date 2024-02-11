55歲女星王彩樺和尪黃品文育有2女，而大女兒庭庭（黃于庭）憑著甜美外型，遭指長相神似TWICE成員周子瑜，被網友封為「最美星二代」。王彩樺昨（10日）在社群曬大女兒黃于庭與小女兒黃繶帆的照片，兩人的美照一曝光，讓網友紛紛喊：「國民岳母！」

王彩樺10日在社群分享二位寶貝女兒的去度假照片，能見到大女兒庭庭穿著一件繞頸式米白色緊身小可愛，並沒將白色罩杉穿好，下身搭配藍色牛仔短褲，使她火辣曲線現形；而妹妹繶帆一樣是繞頸條紋小可愛，下身搭配短裙，同樣露出纖細腰身，但她藏心機，轉身後疑似真空洩雪白美背，展現性感風情。兩人到了國外，在穿搭上似乎更大膽，火辣美照也震撼網友目光。

讓網友紛紛留言「泰辣了啦，大年初一就怎麼刺激，讚」、「穿太露了，爸爸不會碎念嗎？」、「新年快樂國民岳母！」星友蔡秋鳳則留言「漂亮的不得了」、苗可麗則讚「兩位小公主真美」。