馬來西亞男星祖雄和烏克蘭籍老婆佳娜，上個月18日喜獲女兒，並將寶寶命名為Karina，由於需要遵守烏克蘭習俗，暫時無法公開小孩長相，日前公開45分鐘生產完整記錄影片，透露自己生到一半差點撐不下去。

佳娜影片開頭表示醫生告知倘若到18號沒有生產感覺，就必須入住醫院催生，而在最後一次產檢評估後，便準備進行催生手術，只見護士先幫她注射催生點滴、抗生素後，開始感覺到宮縮，疼痛感也逐漸出現，祖雄也急忙為她打氣﹕「加油，準媽媽，你是最棒的」，不過到了凌晨4點時，佳娜打的止痛藥漸漸失去藥效，讓她痛到無法入眠，接著透露已經開了一指半。

到了隔天早晨，祖雄透露醫師估計再過1、2小時就要分娩，不過佳娜此時已經虛弱躺在床上，由於宮縮感到相當疼痛，而且冷到發抖，甚至感覺到有點沒辦法呼吸，接著由助產士協助運動伸展，以便生產時更加順利，而她也不忘跟即將誕生的女兒喊話﹕「趕快出來，我們等妳」，接著便於早上9點時被推進產房生產。

不過佳娜一開始生產時，由於抓不到應該怎麼出力，導致過程不太順利，聽著醫師指示慢慢練習，雖然逐漸抓到訣竅，不過佳娜仍是痛到嘶吼，一旁陪產的祖雄更是相當心疼，擔憂表情全寫在臉上，眼眶更是急到一度泛淚，好在最後平安將女兒Karina產下，佳娜事後透露生到一半時，一度感覺到快不行，甚至有差點撐不下去的感覺，還開玩笑表示﹕「難以相信已經當媽媽了」，至於祖雄則是將剛出生的女兒抱在胸前，滿臉洋溢著笑容，藏不住初為人父的喜悅，讓眾多網友感動不已。