桃園市長張善政11日前往市內10間廟宇參香祈福並發放福袋，民眾熱情排隊領取。（蔡明亘攝）

農曆春節連假大年初二迎來近日難得好天氣，桃園市長張善政今從一早開始，前往桃園區、八德區、大溪區、龍潭區、中壢區及平鎮區共10間宮廟參香祈福，並發放「龍平安」福袋、致贈廟方祈福金，祝福龍年香火鼎盛，許多民眾熱情參與，氣氛相當熱鬧。

張善政今赴桃園10間廟宇參拜並發送福袋，分別前往桃園護國宮、八德閩臺宮龍山寺、指玄宮、大溪仁和宮、大溪普濟堂、龍潭南天宮、龍元宮、中壢三教紫雲宮、平鎮福林宮、褒忠祠等，上午排隊人龍綿延不絕，民眾滿懷期待迎接龍年。

桃園市長張善政11日前往市內10間廟宇參香祈福。（蔡明亘攝）

雖今日好天氣，但上午仍低溫，許多民眾一早不畏低溫參加，還有長輩抱著小孩一起排隊，廟方也放炮敲鑼打鼓，和張善政與眾多市民一同喜慶新年，氣氛熱鬧。

張善政表示，從除夕開始到初一、初二，他一連到許多宮廟參香，發福袋給許多來祈福的民眾，每位民眾都滿懷期待，希望新的一年有好的運勢，就趁此機會，讓所有來參香的民眾透過福袋沾沾喜氣，盼所有人今年都能心想事成，過個好龍年。

今日最後一站，張善政也將到桃園市消防局第二大隊暨中壢分隊慰勉消防同仁。此外，2位副市長蘇俊賓、王明鉅於農曆春節期間，也都會在桃園市內各廟宇參香祈福並發放福袋，歡迎民眾到宮廟走春，熱鬧迎新年。