大年初二，盧秀燕上午8時接連前往大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、潭子得天宮參拜，祈求國泰民安、市政昌隆，市民健康快樂。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

龍年小紅包超夯！台中市長盧秀燕大年初二（11日）上午8時先後前往大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、潭子得天宮參拜，祈求國泰民安、市政昌隆，市民健康快樂。她並沿途發送龍年小紅包，大受民眾喜愛，現場大排長龍，還有外縣市民眾特地早起前來台中排隊，搶沾喜氣。

大年初二，盧秀燕上午8時接連前往大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、潭子得天宮參拜祈福，沿途發送龍年小紅包，吸引許多民眾排隊領紅包討吉利並與她合影，展現盧秀燕高人氣。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

大年初二，盧秀燕上午8時接連前往大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、潭子得天宮參拜祈福，並沿途發送印有「龍珠許願」及「福運昌龍」祝賀詞的市長小紅包，吸引許多民眾排隊領紅包討吉利並與她合影，更有外縣市民眾早起前來搶沾喜氣，現場大排長龍，展現盧秀燕高人氣。

47歲的林先生一早6時30分便在大甲鎮瀾宮排隊，順利領到頭香小紅包。他表示，他從臉書得知盧市長發紅包的資訊，剛好家住附近，因此一早就來排隊；去年他也有來，但沒有排到第1個，很開心今年排到第1位，希望小紅包為他帶來幸運，祈求工作順利。

59歲的羅先生來自新竹，凌晨4點多帶了2個孩子搭火車到大甲鎮瀾宮排隊領小紅包。他說，他是媽祖信徒，也是盧市長粉絲。去年他也有到鎮瀾宮領取小紅包，之後會將小紅包隨身攜帶，希望為他帶來一整年好運，並保佑身體健康。

盧秀燕說，她到各宮廟祈求國泰民安、風調雨順、市政昌隆，同時祝福市民健康快樂、闔府安康；今年小紅包設計主題，「福運昌龍」祝福市民新年賺大錢、今年都好運，還有「龍珠許願」，盼市民心想事成、平安健康。

民政局長吳世瑋指出，大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、潭子得天宮都是地方重要信仰中心，長年庇佑鄉里，擁有廣大信眾，同時熱心參與地方事務，並致力於各項公益慈善及文化事業，為地方居民帶來心靈安定的力量，深獲肯定，期盼各宮廟都能持續秉持神明慈悲為懷、救世濟民的精神，繼續為地方服務，香火持續興旺。