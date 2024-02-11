經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》播出超過10年，每年春節期間仍在網路上不斷重播，吸引上萬觀眾在線上回味，其中在劇中反派安陵容身邊的忠僕寶鵑為女星梁藝馨飾演，在劇中雖是配角，但仍受到外界關注，如今她先前拍攝的大尺度廣告被翻出，好身材讓眾人驚艷。

梁藝馨為童星出道，演出過《錯愛》、《家有兒女4》等劇，但她最廣為人知的就是在《後宮甄嬛傳》中飾演安陵容身邊的忠僕，劇中在在大反派安陵容做盡壞事，劇情後期遭寶鵑暗捅一刀，讓觀眾留下印象。

不過，早在她演出《後宮甄嬛傳》前，她曾在微博上曬出大尺度辣圖，可見頂著浪漫捲髮，身上僅剩BRA傲人上圍一覽無遺，而除此之外她平時社群也時常發出性感照，不吝嗇與大家分享好身材。

梁藝馨過去辣照被翻出。（圖／微博）

如今照片再被翻出，讓網友忍不住驚呼「也藏太好」、「身材超好的」、「寶鵑妳這樣胖橘愛死了」、「看不出來身材也太好~」、「寶鵑也長太大了吧」，更有人稱她的姿色壓過飾演安陵容的陶昕然。