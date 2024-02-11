每逢過年各大廟宇都會抽國運籤來預估今年運勢，資深媒體人黃揚明看完後苗栗白沙屯拱天宮給的籤後，直言「只能說『小智讚』！」國民黨青工會總會長滿志剛則驚曝「聽說他又要出來了」。

白沙屯拱天宮承襲往例在每一年的除夕夜，由主任委員向媽祖跋杯請示，抽出「稻、豆、瓜、海」四張公籤，預測新的一年物產收成的狀況，作為居民農耕漁獲的參考。其中在「稻籤」為「小智而今莫漫施，損人自損豈非癡，上天報應原無爽，風雨雷霆詎有私」。

對此，黃揚明今（11）日發文表示，他特別看到詩籤中的「小智而今」、「損人自損」、「上天報應」、「風雨雷霆」，並直言「白沙屯媽祖今年給了國家這首籤詩，只能說：小智讚！」

黃揚明並未多做解釋，但多數網友認為「小智」指的是前新竹市長林智堅，滿志剛回文驚曝「聽說他又要出來了」，讓不少網友驚呼「真的假的？」、「我突然很反胃」。另外也有不少網友表示「真的很準，就是天道好輪迴，蒼天饒過誰」、「今年各廟似乎有志一同，幾乎都是下籤」、「小智又要紅了嗎？還是要重出江湖選舉勒！」不過也有網友質疑「白沙屯廟方說過他們抽的籤只是針對當地，今年已經提升成為國籤了？」