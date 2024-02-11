一名曾姓男子在住處前看到一對男女在路上吵架，原本好心上前勸架，未料被對方男子罵三字經，曾男一怒下連續出拳狂歐對方，導致頭部撞擊地面後昏迷癱瘓，約1年10個月後不幸死亡。法院認為曾男行為和柯男死亡有因果關係，依傷害致人於死罪判處有期徒刑7年1月。

判決書指出，曾男於民國110年5月21日晚上10時6分許，在住處前目睹柯男與王姓女子發生拉扯，其上前阻攔，引起柯男不悅，2人互罵，其因此心生不滿，基於傷害犯意，以右手往對方頭部揮擊，致被害人倒地不起，頭部撞擊地面，受有頭部外傷合併創傷性腦出血之傷害，經送醫後持續癱瘓、長期臥床，於112年3月23日死亡。

台北一名曾姓男子看到一對男女在路上吵架，好心上前勸阻卻被罵三字經，氣得出拳攻擊柯姓男子，導致對方頭部撞擊地面，受有頭部外傷合併創傷性腦出血傷害，送醫後癱瘓臥床，約1年10個月後死亡。二審法官認定曾男涉傷害致人於死罪，判有期徒刑7年1月。

根據判決書，曾男於民國110年5月21日晚上10時6分許，在住處前目睹柯姓男子與王姓女子發生拉扯口角，他見狀上前阻攔，當場引起柯男不爽痛罵他他三字經，2人當場互罵，曾男一氣之下，以右手往對方頭部連續重擊，導致柯南倒地撞傷頭部顱內出血，經送醫後持續癱瘓、長期臥床，於112年3月23日死亡。

曾男辯稱，只認傷害罪。因為他一直用手去騷擾王女，所以禮貌性的問她是否需要協助，但死者不斷罵他三字經，自己希望對方閉嘴才出拳，不知道他的傷勢這麼嚴重，也沒想到事情會變這麼嚴重。

案經法院審酌，曾男揮拳時雖僅具傷害故意，但可預見酒醉被害人如遭重力攻擊而跌倒致頭部撞擊地面，恐造成死亡結果，卻疏未預見，應就被害人死亡結果負責，兼衡被告之素行狀況，及其自陳國中肄業，從事冷氣裝修、保養工作等情狀，依傷害致人於死罪判處有期徒刑7年1月。