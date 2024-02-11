新竹縣政府大力推廣農村遊憩，規畫5條農遊主題路線，其中「原鄉野趣農遊軸帶」及「香草森林農遊軸帶」帶領遊客來到山區，日前邀請知名藝人吳鳳深度旅遊，邀請民眾來新竹縣飽覽農村之美。

在「原鄉野趣農遊軸帶」裡，縣府農業處與吳鳳到五峰鄉馬賴農場，穿上泰雅族服飾高喊「Lokah Su（泰雅族語：您好），體驗族人的傳統儀式與風俗，鉅竹製作竹筒飯、品嚐部落餐，了解泰雅族的故事，不遠處還有文珍甜柿園，能實地體驗山上的農事。

五峰鄉還有氣勢磅礡的谷燕瀑布、五峰獵人學校可以賞景、遊憩，緊接著到張學良將軍故居遺址、作家三毛故居「三毛夢屋」，感受懷古幽情，再下山往竹東鎮客家傳統市集、阿金姐工作坊，品嚐道地客家美食。

「香草森林農遊軸帶」在尖石鄉杉沐松農場、雅葳農場，欣賞美麗的金盞花、DIY手工皂，也有許多秀麗的登山步道如馬胎古道、青蛙石步道等，能夠健行、吸收芬多精，還有天然溫泉能消除疲勞。下山後接著前往橫山鄉的大山北月，品嘗創意客家料理、欣賞橘子博物館內各式各樣的柑橘，還有老大份休閒農場可以前往採果。

農業處長傅琦？邀請全國民眾來新竹縣走春，走入山裡，一同縱走芬多精故鄉，感受山林的療癒贈禮，體驗原住民傳統文化及客家文化，享受採果樂趣，也特別提醒部分店家春節期間營業時間可能變動或採預約制，如欲前往可先打電話詢問或上網查詢。