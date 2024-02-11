一名婆婆日前抱怨，媳婦嫁進她家5年，親家母假日都來看女兒，但5年來每到周六、周日，早上不到8點親家母就來她家，一直坐到晚上9點才離開，中午就睡沙發，讓大兒子、小女兒在家很尷尬，婆婆自己也受不了，困擾該怎麼辦？

這名婆婆日前在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」指出，兒子媳婦和她同住5年相處融洽，唯一困擾就是親家母，因為親家母平時住宿舍，非員工無法進入，所以假日會來她家看女兒，一待就是12小時以上，從早上7、8點坐到晚上9點才想回家，中午在沙發上午睡，崩潰直呼「每到假日親家母整整兩天都會在我家。」

原PO表示，大兒子回家都會遇見親家母，小女兒在家也尷尬不自在，親家母坐一整天不走真的很困擾，又不知道怎麼跟媳婦開口，怕被說成是在阻礙她們母女見面。

貼文PO出後，網友們紛紛提出方法，「叫兒子搬出去，妳不用為難」、「沒人跟你兒子說，你兒子跟媳婦以為你們一家都很歡迎親家母來呢」、「她自己不尷尬，尷尬的是你們一家人，覺得好怪」，還有人表示「就叫兒子去喬一下，兩天來一天就好」、「午休進兒子媳婦的房間睡覺呢？就說躺床比較舒服，大家活動也比較不會吵到親家母」。