45歲女星吳佩慈和富商男友紀曉波育有2男2女，兩人卻尚未結婚，去年傳出百億身家的男友紀曉波有財務危機，而吳佩慈對此也持續神隱，未有回應。近日卻意外同框賈永婕，終於讓粉絲知悉她近況。

賈永婕近日去東京朝聖泰勒絲演唱會，並在臉書寫下「Taylor Swift 好近距離看本人好美好美！#第二排的視野」。從分享的照片中，她補捉到不少泰勒絲身影，並在演唱會開始前和吳佩慈合照，能見到吳佩慈仍維持「九頭身美少女」身形，氣色相當不錯，似乎不受男友遭官司的影響。

對此，網友也留言「永婕/佩慈都好美喔⋯」、「妳跟她比起來！論身材樣貌。毫不遜色，有過之而無不及」、「好棒呀近距離太值得」。

事實上，去年據大陸媒體報導，大陸被北京市第一中級人民法院曾公告，對崔麗梅等15人犯開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、催收非法債務罪、運送他人偷越邊境罪一案作出一審判決，以開設賭場罪判處崔麗梅有期徒刑8年6個月，並處罰金人民幣20萬元（約新台幣88.5萬），紀某某則另案處理。