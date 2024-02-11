今年（2024）為龍年，命理專欄「十二生肖運勢」指出，生肖屬鼠、猴、羊、雞和豬的人能好運不斷，生肖鼠有望遇到志同道合的合作夥伴，正財收入豐厚；生肖猴能得到貴人賞識，事業取得突破發展；生肖羊有貴人相助，感情運也很旺盛；生肖雞姻緣、人緣極佳，還能夠逢凶化吉；生肖豬則能享受生活，感情方面收穫頗多。

▎生肖鼠

生肖鼠與龍「三合」，代表今年將迎來許多志同道合的合作夥伴，可以一起突破難關、發展事業，只要加強與身邊人的溝通、積極參與合作，將取得不錯的成果；且流年遇貴人之星「正官」，說明今年事業前景光明，一切穩步發展，有機會得到上司提拔；此外，今年一級財星「左輔星」落入命宮，因此正財收入非常好，通過自身努力可以創造更大的財富，有機會實現置產、購房的夢想。

▎生肖猴

生肖猴今年為「三合太歲年」，將迎來許多機遇，得到貴人賞識，在事業上取得突破性發展，還會遇到條件較好的合作夥伴，帶來更廣闊的發展前景；而流年「偏財」指的是意外之財，在金錢方面會遇到不少驚喜，可積極嘗試兼職、理財、投資等事宜，有機會獲得豐厚回報，但切勿太過貪心；此外，一級喜慶星「右弼星」落入命宮，今年感情生活豐富，無論單身或有伴的人，都將收穫甜蜜美滿的愛情。

▎生肖羊

生肖羊流年遇到「正官」，今年能獲得不少機會，有升職掌權的可能，財富也會得到進一步提升；還有解危之星「天德」，同時也是貴人之星，可以遇到貴人相助，在貴人提點下，不僅能收獲財富，且對商業經營、婚姻戀愛十分有利；而「右弼星」也落入生肖羊的命宮，單身者容易遇到正緣，有伴的人則感情和睦、家運昌盛。

▎生肖雞

生肖雞與龍「六合」，對姻緣和人際頗有幫助，能讓工作環境更加和諧，出現許多合作互利之事，事業有望步步高升；感情方面，單身者有望遇到心靈契合的對象，發展美滿戀情，已婚者則夫妻相處融洽、默契十足。流年為「辛金」，遇天干甲木為「正財」，遇地支辰土為「正印」，因此今年努力和收穫成正比，且多有喜慶之事，精神狀態也非常好，適合進修學習；此外還有貴人星「楊德」，能逢凶化吉，建議多做善事，為自己累積更多福報。

▎生肖豬

天干甲木為亥豬的「食神」，「食神」是快樂喜悅之星，代表享受之事，說明生肖豬今年心態很好，懂得享受生活，而且也對婚姻感情有利，加上今年還有主婚姻的「紅鸞」星動，在感情方面會有很大收穫，單身者魅力提升，有望覓得正緣；戀愛者感情升溫，有望步入禮堂；已婚者家庭和睦，夫妻恩愛。此外，「文曲星」落入命宮，對學業、事業都有很大幫助，想要考證照、研究所或升職的人要好好把握機會。