新北市長侯友宜趁著春節到百年古蹟蘆洲李宅，與財團法人蘆洲李宅古蹟維護文教基金會董事長李力群、新北市藝術教育深耕協會老師鐘雲珍一同手作剪紙窗花，他也因此回憶起兒時過年，強調「與家人團圓齊聚才是最重要的」，盼大家新的一年都能順利豐收。

侯友宜趁著春節到蘆洲李宅，與李力群、鐘雲珍一同體驗手作剪紙窗花。侯友宜在鐘雲珍講解下，剪出特別設計的喜氣「龍春」一字，春字下方還呈現出「龍頭」，每個人剪出來的龍各有特色。

侯友宜表示，這次的手作讓他回憶起珍貴的兒時春節點滴，不僅會和家人們一起摺紙、剪窗花，也會自己寫春聯、貼春聯，剪紙窗花是傳統藝術的展現，新北市每年推動藝術深耕教學計畫，挹注學校資源邀請藝術家駐校，透過藝術家帶給孩子更多元、也更在地的美感教育。

「與家人團圓齊聚才是最重要的」，侯友宜說，新北市邁向國際同時，不忘保存傳統、扎根本土，在李宅剪窗花不僅傳承藝術文化，更發揚承載百年歷史的古蹟，期盼大家都有一個暖心美好的農曆年節。