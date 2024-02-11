疫情解封戴口罩人少了，加上年假熬夜體力差，很多人都生病了，急診患者流感、新冠肺炎肺炎病人還是多，個個發燒、咳嗽，甚至有人已重症大白肺插管，還有醫師指，值班半夜收治到一堆追劇追到血壓高的病人，這個（不睡覺追劇）對於有慢性病族群，「絕對是慢性自殺的行為」。

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今在臉書PO文，指一名60歲女性病人，住院一開始是驗出流感肺炎住院，住院後驗出黴漿菌，後來痰液培養長出肺炎鏈球菌....，然後就重症大白肺插管了，最近常見好幾種病原體混雜的肺部感染。

北市聯醫中興院區中興院區一般內科醫師姜冠宇也PO出「半夜追劇會讓你過不了年」文，指這次春節值班半夜一堆晚上各種原因不能睡、睡不著或根本不睡覺的（病人）血壓收縮壓都是190mmHg起跳，超過200mmHg的還不在少數，這都是很危險的。

姜冠宇指，尤其是有一些過年進來住院的街友，半夜護理師回報血壓220mmHg當下是在手機『追劇』，（奇怪，追劇的平台不是要收錢的嗎？）病人被我罵一頓後，被沒收手機、吃藥。

姜冠宇指，半夜追劇，這個對於有慢性病族群，絕對是慢性自殺的行為，對年輕族群也一樣，如果你半夜追劇，感到眼眶不舒服了、頭暈了、想吐了，請你立刻停止，量一量你自己的血壓，不對的話（血壓逼近180mmHg上下）一定至少隔天要就醫、藥物控制，自己看狀況，該怎麼辦就怎麼辦，不然離中風就近啦，小心你是「過不了年」的那一群。

高雄市立小港醫院急診科主任劉耀華指出，急診患者流感、新冠肺炎肺炎病人還是多，症狀都很像，發燒、咳嗽，有的人還併發肺炎，此外，也有一些年節吃太多，因此腸胃不適病人，提醒生病的人多，年節期間，到人多擁擠公共場所，還是要戴上口罩防護。