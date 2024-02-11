大年初二回娘家，台中市太平區張氏家族舉辦娘家宴逾20年，近500位親友11日一同回娘家團聚吃飯話家常，現場還搭了小舞台讓親友一同唱歌同樂，氣氛熱鬧。（潘虹恩攝）

500人娘家宴！大年初二回娘家，台中市太平區張氏家族舉辦娘家宴逾20年，近500位親友11日一同回娘家團聚吃飯話家常，相當溫馨。籌辦人張文田說，平時大家工作忙碌，能利用初二團聚，熱熱鬧鬧的感覺很棒。

台中市太平區張家百人回娘家活動由古農莊莊主張友吉發動，至今已舉辦20多年，親友參與踴躍，每每到初二回娘家的日子，總有數百位親友回來團聚，熱鬧而溫馨。今年中午席開逾30桌、晚上再開逾10桌，家族最年輕孩子僅幾個月大，最年長的則是102歲的張連慶，身體健朗、氣色很好，與大家同桌吃飯。

張文田表示，過去每到回娘家的日子，大家都很忙碌，一家過年最多能辦到4桌，少也有2桌。後來張友吉發動初二回娘家活動，想說試辦看看，沒想到一辦就延續了20多年，僅有921地震那年以及新冠疫情前2年停辦，有些中午無法到的親友就會在晚上加入，返家親友近500人

張文田說，娘家宴由經營宏亞食品（七七乳加巧克力）的張添是最大贊助者，親友自由參加及樂捐；平常大家工作忙碌，要聯絡感情要個別串門拜訪，能利用初二團聚，熱熱鬧鬧的感覺很棒，親友也都期待每年初二齊聚團圓。