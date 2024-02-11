楊皓如在民視白家綺主持《醫學大聯盟》分享，之前新年期間請親朋好友到家中狂歡，為了追求輕鬆方便，選擇火鍋作為聚餐方式，從除夕吃到初四，就是一直添火鍋料、不斷加湯。沒想到女兒突上吐下瀉，虛弱的向她說：「媽媽，我呼吸不到」，接著就昏倒在她懷裡。

楊皓如說，吃了連續5天火鍋後，某晚11點，女兒吵著肚子餓，於是她便在火鍋裡面下了一包速食麵，想說趕快讓女兒填飽肚子，可以馬上去睡覺。沒想到凌晨3點半，女兒突然出現上吐下瀉症狀，只看她坐在馬桶上低著頭一邊嘔吐、一邊拉肚子，臉色慘白的女兒對她說：「媽媽，我呼吸不到」，才剛說完話女兒整個人昏倒在楊皓如懷中，嚇得她連女兒的屁股都來不及擦，就急忙將女兒抱到床上。

經過短暫的休息時間，女兒微微張開眼睛，聲音微弱地表示她極度疲倦。她擔心情況可能更為嚴重，全家立即帶女兒前往醫院，檢查之後醫生指出女兒的症狀是由腸胃炎引發的神經性休克，醫生解釋在腸胃炎發生時，血液集中在腸胃區域，導致呼吸困難可能因此而產生休克。