年初二悲劇！男陪妻回娘家聚餐 吃花枝丸竟噎死 15:022024/02/11 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林男突然被花枝丸噎到，當場倒地且失去呼吸心跳，警消獲報後，緊急將林男送往國軍高雄總醫院後搶救，但仍不治身亡。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄47歲林姓男子11日大年初二中午回三民區娘家與家人用餐，但全家人在騎樓擺桌吃飯時，林男突然被花枝丸噎到，當場倒地且失去呼吸心跳，警消獲報後，緊急將林男送往國軍高雄總醫院後搶救，但仍不治身亡，詳細死因警方還在調查釐清當中。 求生欲驚人！ 蔣萬安：初二初三「安太座」 快被太太放生 春節大紅包23人爽領百萬 宜蘭、高雄彩券行「一晚開2注」超旺 初二回娘家3禁忌 命理師揭開運秘招 甩晦氣迎好運 #高雄 #花枝丸 #初二 也許您會感興趣 推薦閱讀 初一、初二強碰六日怎不補假？內行人曝年假真相 15:512024/02/10 生活 龍年走春高雄遊程攻略 「高雄好玩卡」一網打盡 18:022024/02/10 生活 初二車潮湧現！國道桃竹南下紫爆 時速18公里 11:002024/02/11 生活 黃色小鴨也要吃年夜飯！今天不開燈公休一天別白跑 12:112024/02/09 生活 台中太平500人張姓娘家宴 席開30餘桌、舉辦逾20年 14:562024/02/11 生活 春節期間高雄12風景區交管 捷運春節班距調整要注意 14:202024/02/09 生活 高雄黃色小鴨有彩蛋 雙鴨情人節遊港驚喜相吻 11:452024/02/11 生活 「卡宴辣椒粉」疑驗出蘇丹紅 高市緊急下架籲退貨 13:272024/02/09 生活 初二逢天罡日 女兒「黃金吉時」擺橘子 替娘家增福招財 09:432024/02/11 運勢 名人過年／亞果董座侯佑霖過年行程曝光！麻將小賭怡情、玩船不塞車 09:112024/02/11 財經 馬英九初二苗栗祭祖 強調慎終追遠是中華文化 13:062024/02/11 政治 台北月薪73K被南部親戚酸窮 對方薪水曝光鄉民驚：在高雄隨便翻桌 21:252024/02/10 生活 台中1大樓凌晨傳火燒車警消急搶救 接連又獲救護案件竟在同大樓 10:032024/02/11 社會 「搖滾公雞」取消高雄場 陳其邁嘆可惜期待再訪台灣 11:182024/02/09 生活 名人牢裡吃年夜飯 除夕夜加菜！豐富菜色曝光 07:042024/02/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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