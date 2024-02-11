高雄47歲林姓男子11日大年初二中午回三民區娘家與家人用餐，但全家人在騎樓擺桌吃飯時，林男突然被花枝丸噎到，當場倒地且失去呼吸心跳，警消獲報後，緊急將林男送往國軍高雄總醫院後搶救，但仍不治身亡，詳細死因警方還在調查釐清當中。