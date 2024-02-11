一名網友最近發現Costco上架有2款藍莓，一款是祕魯藍莓249元，另一款是空運智利藍莓439元，重量一樣，但價差將近200元，好奇差在哪？對此，不少老饕網友表示，智利的比較脆、好吃，祕魯藍莓大顆但口感偏軟又較不甜，適合做果醬。

原PO日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出兩張照片，Costco賣場有祕魯藍莓和空運智利藍莓，前者才249元，後者則要439元，價位差很大，好奇味道也差很多嗎？

貼文PO出後，引發大批網友熱議，有吃過的網友分享兩者差異，「一個海運，一個空運，空運的當然比較貴比較新鮮囉」、「祕魯雖比較大顆，但沒那麼好吃」、「智利的比較好吃」、「祕魯藍莓確實不好吃，但是祕魯葡萄甜」、「口感有差，祕魯的整個糊糊的又不甜」、「智利的通常比較好吃」、「祕魯的做果醬是個不錯的選擇」

還有網友分析「通常智利的藍莓比較脆，味道跟香氣比較夠也比較甜，祕魯則是大顆但偏軟，但是最近這陣子我覺得兩者差異不大，都偏酸」，更有網友提醒「買藍莓要注意看梗的地方，要是梗的地方有白白的，不是保護蠟，有可能發霉了」。