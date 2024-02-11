新北市黃金博物館因應農曆春節，推出「金運昌龍－2024年春節特別活動」一系列活動，邀請民眾到館體驗礦山獨有年味。（新北市黃金博物館提供）

新北市黃金博物館因應農曆春節，推出「金運昌龍－2024年春節特別活動」，包含「雕龍畫鳳拓印趣」、「新春淘金真福氣」、「金的有好戲」等活動，即日至初五期間每天都有不同規畫，讓到館參觀民眾體驗礦山獨有年味。

黃金博物館指出，春節期間園區各館舍將裝飾紅燈籠、張貼新春聯，加上綻放的櫻花，民眾走在園區，可以感受春節濃濃的喜氣。除了裝飾，館方也邀請福氣財神在上午10點半、下午2點半分別於遊客服務中心、黃金館踩街發送黃金糖，讓民眾「呷甜甜過好年」。

另外館方迎接春節，規畫「金運昌龍－2024年春節特別活動」一系列活動，首先是「雕龍畫鳳拓印趣」活動，特別製作龍年及黃金博物館20週年特別圖案紀念印章，讓喜愛集印的民眾可以拓印斗方春聯、將祝福帶回家。

另外「金的有好戲」活動，則邀請悠揚樂聲、雜耍表演、造型氣球等不同的街頭藝人不定期在金水廣場演出，民眾到館除了摸摸館藏220公斤的金磚沾喜氣外，也可以到廣場欣賞演出節目。

最後一項「新春淘金真福氣」活動，民眾在參加完館內常設互動展覽淘金體驗後，可憑票根至金屬工藝館找現場人員兌換戳戳樂1次，數量有限，送完為止。

黃金博物館也提醒民眾，年節期間在昇平戲院將播映懷舊歌仔戲「戲弄傳奇」，歡迎民眾來黃金博物館參觀完後，亦可繞去昇平戲院欣賞傳統歌仔戲。更多活動內容請參考官網（https://www.gep.ntpc.gov.tw/）。