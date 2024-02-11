每個人在不同方面上，可能擁有不一樣的運氣。大陸星座專家「Alex大叔」近日分享， 12星座在今年分別有哪方面的好運氣，其中牡羊座有賺錢運，能獲得可觀的收入；巨蟹座有貴人運，可能受上司提拔；水瓶座則有加薪運，甚至還有房產上的好運氣。

▎牡羊座：賺錢

5月底前，木星停留在牡羊座的財務宮位，因此上半年是賺錢的好時機，會有很可觀的收入，在職場上也可能迎來升職加薪的機會；5月下旬，木星進入新的位置，牡羊座也能迎來新篇章。

▎金牛座：見世面

金牛座今年有許多看世界的機會，在事業上也能迎來晉升的機會，還有可能被大人物器重，因此今年要好好把握機運，多多發展事業。

▎雙子座：開啟新篇章

今年木星會來到雙子座，可能會有一些新的人生機遇展開，比如結婚、脫單或是斷絕掉不適合的關係，在事業上也會有新的層次與發展。

▎巨蟹座：貴人

5月下旬前，木星為巨蟹座帶來很好的人際關係，比如被上司提拔、器重，或被邀請到新的職場裡，也會結交到新朋友，為你帶來很多便利與幫助。

▎獅子座：事業發展

獅子座身邊會有像軍師一樣的良師益友，能給予建議或職業規劃，另外可能有創業、涉獵新領域、留學等計畫和機會，事業方面的好消息也比往年更多。

▎處女座：新格局

木星今年會來到處女座的事業宮，有機會鹹魚翻身、有更大的名氣，或在事業上有亮眼的成績，所以今年很適合發展事業，可能出現包含創業、跨界合作或轉型的好機會。

▎天秤座：自我提升

今年木星會停留在天秤座的學習宮位，因此包含技能提升、重返校園、留學、考取證照等，都能夠擁有好運氣，在精神和自我技能方面得到很大的提升。

▎天蠍座：事業收穫

今年1月到3月、9月到10月，天蠍座都會在工作上迎來重要機遇或好消息，能夠為接下來幾年的事業規劃打下堅實的基礎，因此很適合大力發展事業。

▎射手座：收穫甜蜜

今年木星來到射手座的對宮位置，有伴者可能步入婚姻，單身者則有機會邂逅新的戀情，可能因此彌補過去的遺憾，帶來甜蜜且深刻的關係。

▎摩羯座：得到行業紅利

摩羯座今年上半年在財富積累方面會有新的進展與晉升，另外也能夠把握政策或行業趨勢的風口，從而把握住行業領域的新紅利。

▎水瓶座：加薪

水瓶座今年在財運和收入方面會有新的空間和提升，另外也可能從事副業，以拓展賺錢的途徑，還有些人能夠「升級住宅」，在房產上擁有好運氣。

▎雙魚座：成就大事

今年雙魚座很適合做規劃，比如房屋交易，或去新的地區開啟新人生等，另外也能得到很不錯的合作夥伴，包括投資人，甚至是新的靠山。