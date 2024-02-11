春節假期許多民眾趁著一家大小團圓出遊，新北市衛生局就指出民眾無論在家團圓還是開心出門踏青，除了注意安全、防範意外事故，也是觀察家中幼童發展的好時機，並示警意外事故占兒童死因2成，民眾應為幼童營造健康、安全的環境。

新北市衛生局長陳潤秋表示，依據衛生福利部統計，因意外事故導致死亡占兒童死因2成，但事故傷害可預防，幼童因發育未成熟無法判斷周遭環境危險性，需仰賴家長們多加提防，家中有幼童的家長們，都應至衛生福利部國民健康署網站下載「兒童居家安全環境檢視手冊」，依照指示擺設家中家具，出遊也應隨時注意、提防事故發生，降低幼童受到意外的風險。

健康管理科科長陳欣蓉則提醒家長，可透過觀察幼童生活狀況及行為的技巧，來了解孩子的發展情形。家長可前往新北衛生局網站，進入學前兒童發展檢核表下載專區（網址：https://reurl.cc/A4qoYZ），選擇孩童合適的年齡，藉由兒童篩檢表的施測，讓家長更了解孩子發展現況。

陳欣蓉提醒，如發現有疑似發展遲緩，可洽新北市12家兒童發展聯合評估中心醫院，由專業醫事人員進行評估，有異常時盡早安排孩子最適切的療育，以趕上兒童發展黃金期。