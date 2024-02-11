台股適逢春節假期於2/5封關，本周美股表現亮眼，標普指數突破5000點大關，AI指標股輝達9日收盤報每股721.33美元再創新高，一名網友發文表示，他手上持有緯創空單12張，引發其他網友討論，另有苦主透露空緯創已經賠十萬了。

原PO發文表示，他目前手上還有均價117元的緯創空單12張，眼看緯創線型與股價近一個月來不斷突破，自己很懊惱當初去做空強勢股，也很擔心年後的盤勢，想詢問其他網友的意見。

網友紛紛留言，「早就空了，已經賠十萬」、「上週五收盤站上120元你就要開始警覺了」、「年後開紅盤就會被嘎爆」、「輝達都要上1000美元了，趕快止損吧，這個年不好過」、「看看美國的AI，停損吧」。

也有網友建議「緯創下個空點應該在130-135元，那邊超多散戶」、「不用怕繼續放，這種量大遲早會崩下來多殺多」。

緯創2/5封關日收在124.5元，金兔年累計上漲94.3元，市值累計增加超過2734.5億元，達到3610.2億元。