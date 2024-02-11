消防局出動消防車輛及消防人員馳往救援，從2樓後方陽台迅速安全救出31歲徐女。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市南津路一處3層樓住宅今（11日）竄濃煙發生火災，造成1樓廚房後側大半燒毀，消防局出動消防車輛及消防人員馳往救援，從2樓後方陽台迅速安全救出31歲徐女，無明顯外傷，相關起火原因調查中。

宜蘭民宅竄濃煙半側燒毀，1女困陽台救援畫面曝。

據了解，今日中午12時13分宜蘭縣政府消防局救災救護指揮中心接獲徐女報案表示，南津路某民宅發生火災，徐女被困在二樓後方房間外側陽台，無法逃生請求救援。

消防局立即派遺第一大隊及宜蘭、員山、壯圍分隊出動各式消防車輛計9輛、救護車3輛、消防人員25人次及義消20人次前往救援，同時指揮中心值勤人員持續與受困者徐女保持通話安撫其情緒，並請她將房間門窗關閉阻隔濃煙進入，靜待消防人員救援。

消防局表示，火警地點為三層樓RC建築物，1樓後側竄出火焰，1名住戶受困於2樓右後側陽台，消防人員以人命救助為第一優先，迅速架梯救援受困者，另一組救災人員同步進行水線部署及滅火搶救及防護等作業，於中午12時37分時成功將徐女安全救出，無明顯外傷，本人表示拒絕送醫。