農曆新年除夕夜吃團圓飯，一家和樂團聚的時刻，但馬來西亞男星鐘盛忠卻在大年初一經歷了「最痛苦的新年」，因為他的父親在除夕當天意外吸入太多炮竹釋放的煙霧，導致氣喘發作、呼吸困難，入院搶救後心臟2度停止，目前仍處於昏迷狀態，情況相當危急。

根據大馬媒體《星洲日報》報導，鐘盛忠今天（11日）上午在Facebook指出，「這是我人生中最痛苦、最難過的新年，我最不願意看到的事情發生了。」原來，鐘爸爸平時很喜歡看別人放炮，因此他除夕夜與家人吃完年夜飯後，就跑到家門口去看鄰居放鞭炮。

沒想到，鐘爸爸看到一半，疑似因為吸入過多鞭炮的煙霧導致氣喘發作、呼吸困難，身體還出現發紫、僵硬、冰冷的症狀，嚇得鐘盛忠一家立刻將鐘爸爸迅速送入醫院搶救，送醫後還進行了2次CPR搶救。

鐘盛忠文中透露，「爸爸的心跳停止後，醫生做了CPR讓心臟恢復心跳，不料心跳後來又再次停止，醫生只好再做一次CPR，才讓心跳恢復正常」。除夕送醫後直到今天，鐘爸爸仍在昏迷，必須仰賴儀器存活，「醫生說，現在是考驗爸爸有沒有意志力堅持下去的時候。我們只能不斷祈禱奇蹟出現。」

鐘盛忠同樣也是藝人的妹妹Stella鐘曉玉，今天也在Facebook秀出她握住鐘爸爸的手的照片，向爸爸喊話，「爸爸要堅強！我們都在等你醒來，帶你回家！」