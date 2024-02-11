中央氣象署發布低溫特報，範圍擴大至16縣市，今（11）日晚間至明（12）日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，今晚至明日上午台中及南投局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

低溫特報範圍，橙色燈號（非常寒冷）區域包括台中市、南投縣，黃色燈號（寒冷）區域則是新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

中央氣象署發布低溫特報，範圍擴及16縣市。（氣象署）

氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北台灣天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中部以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他13至15度，白天氣溫略為回升，北部及宜花高溫19至21度，其他地區可以來到22到25度，西半部日夜溫差大，請留意溫度變化、適時增減衣物。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日凌晨因輻射冷卻效應，這波冷氣團意外達標「寒流」等級，雖然冷空氣會逐日減弱，但深夜至清晨輻射冷卻效應發威，仍可能發生類似的狀況，注意特別寒冷的低溫出現。