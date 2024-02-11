有些人天生就很擅長表達情感，喜歡就會明白講出來，但也有人個性比較含蓄，總是等待別人先靠近，才會試著往前一步。命理專欄「白桃星座」分享，巨蟹座、天秤座和摩羯座在感情中最被動，就算面對喜歡的人，也無法勇敢開口表白，每次發展一段新關係進度都十分緩慢。

▎巨蟹座

巨蟹座很害怕會受傷，所以被動反而是保護自己的一種方式，當他們想要進入一段關係，需要先經過情感、現實的考察，還需要反覆確認的真心和確定的安全感，加上巨蟹座雖然情感充沛，有時卻不擅長表達，偶爾還會自我懷疑，導致情感進展速度緩慢，並且在長時間的試探當中，變得越來越被動。

▎天秤座

天秤座的被動來自2個方面，第一是當他們想要拒絕一段關係時，依舊會保持客氣的態度來相處，容易讓對方誤會只是個性慢熱、被動；第二則是當他們真的對一個人感興趣時，會以暗示的方法表達，比如接受對方的邀請、主動開啟話題等，看似稀鬆平常的互動，對天秤座來說已經是努力過的結果了。

▎摩羯座

摩羯座只對了解的人主動，需要看到自己在一段關係中收穫了什麼，才能決定該付出多少熱情，並且在一段關係中，總是以「做自己覺得值得的事」為出發點，加上摩羯座很擅長隱藏自己，無論做了多少事情，都只會輕描淡寫地帶過，很容易會讓人覺得他們在感情中十分被動。