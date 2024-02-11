大年初二是出嫁女兒回娘家的日子，又稱「歸寧」。出嫁的女兒回到家裡，和家人團圓，通常會與丈夫一同回家，探望父母和自己的兄弟姐妹。但國民黨新科立委徐巧芯今(11日)下午現身雲林，到海清宮拜包公，表示希望增加今年問政辦案助力。據徐巧芯本人透露，她初二沒回娘家。

徐巧芯今(11日)在臉書發照片，打卡在「三條崙海清宮閻羅天子包公祖廟」，直呼「初二到雲林海清宮拜包公，希望今年問政辦案增加助力！」

徐巧芯也不忘跟大家拜年喊「新年快樂！」藍營桃園市議員凌濤留言說「拜三條崙包公祖廟就對了！」網友也紛喊「祝委員大年初二新年快樂。巧芯加油！」、「徐青天，加油！」

由於徐巧芯娘家在台北，婆家則在屏東，但此刻人卻出現在雲林，不免令人好奇她初二是否回娘家？其實這問題她去(2023)年就回答過：「不會。因為我呢，一年才一次去婆家的機會，所以我基本上過年的時候都會待在屏東，然後就有一種渡假的感覺，因為屏東的天氣很好，然後很溫暖，你知道就是台灣的最南部，所以我每年過年都會在屏東待比較久的時間。」此外，因為她跟媽媽住得非常近，所以不用特別「回娘家」。

徐巧芯本人也透露她大年初一、初二的行蹤：「沒有！我是除夕在娘家，反過來。因為初一陪馬總統拜廟要在台北，哈哈！」言下之意，徐巧芯說的「反過來」，表示她人在南下的路程中，所以經過雲林打卡拍照，可能準備晚上到雲林婆家吃初二團圓飯。