國寶級女星林青霞淡出影壇多年，去（2023）年金馬60獲得終身成就獎，出席典禮走紅毯畫面還奪下收視第一，可見至今她的一舉一動仍能造成轟動。林青霞今（11）日凌晨5點突然在微博關注王祖賢超話，勾起網友回憶殺，「東方不敗激吻小倩太經典」。

林青霞1993年在電影《東方不敗之風雲再起》與王祖賢有許多對手戲，兩大美女更上演一段絕世虐戀，令觀眾留下深刻印象，更讓外界期待兩人有更多合作。雖然林青霞與王祖賢僅一起演過3部電影，不過，兩人私下其實是好朋友，但近年王祖賢在加拿大修行佛法，有傳出她們較少聯繫了。

林青霞微博突然關注王祖賢的超級話題，勾起全網回憶殺。（圖／摘自微博）

驚喜的是，林青霞今日大年初二凌晨5點左右，被網友發現她的微博帳號突然關注「王祖賢超話（超級話題）」，簡單1動作竟勾起全網回憶殺，大票粉絲激動表示，「只要我活得久，我的CP就是真的」、「女神去溫哥華看看小倩吧」、「雪千尋和東方不敗，永遠的CP啊」、「我相信我有一天會等到妳們再同框的」。

原來林青霞與王祖賢當年在《東方不敗之風雲再起》不只上演虐戀，更有激情互動，其中林青霞深情激吻王祖賢、口對口餵酒等香豔畫面，在當時保守的華人社會中，算是相當前衛又大膽的，尤其又是兩大女神，最終也成為絕響。